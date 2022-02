Die Bombe wurde bei Bauarbeiten an der Schöthmarschen Straße in Lage (Kreis Lippe) gefunden. Die Bundesstraße ist gesperrt. in Umkreis von 500 Metern müssen zwei Pflegeheime und zahlreiche Häuser evakuiert werden. Die Menschen werden in einem Schulzentrum untergebracht.

Kampfmittelräumdienst vor Ort

Der Kampfmittelräumdienst ist bereits vor Ort und bereitet die Entschärfung vor.

Über dieses Thema haben wir am 2. Februar 2022 in der Lokalzeit OWL berichtet.