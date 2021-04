Es sieht schon beeindruckend aus, wie der Schwerlastkran den riesigen Bohrer in fast 13 Metern Tiefe in der Baugrube ablässt. Sieben Meter lang und fast vier Meter hoch ist die Maschine, "in dieser Dimension schon eine Besonderheit für den Netzausbau", sagt der Projektleiter der Firma Amprion, Matthias Sauer. Die Arbeiten an dem fast vier Meter breiten Erdtunnel sollen in der kommenden Woche starten.

Insgesamt umfasst die geplante Höchstspannungsleitung 180 Kilometer von Dörpen in Niedersachsen bis Wesel am Niederrhein. Fünf Kilometer führen durch die Gemeinde Legden. Auf dieser Strecke hätte die Leitung immer wieder Hindernisse überqueren müssen. Um dafür notwendige, aufwendige Bohrungen zu vermeiden, soll nun auf zwei Kilometern Strecke der Tunnel entstehen.

Tunnel bringt entscheidenden Vorteil

Dass Teile der neuen Hochspannungsleitung unterirdisch verlaufen, ist nicht neu. So wurden die Kabel etwa in Raesfeld oder Borken in offene Gräben gelegt und dann zugeschüttet. Der Nachteil: Um eventuelle Reparaturen möglich zu machen, durfte auf diesen Teilstücken nicht mehr gebaut werden.