Die Demonstrationen gegen Polizeigewalt und Rassismus finden nicht mehr nur in den USA , sondern auch in Ostwestfalen-Lippe statt. Am Donnerstagabend (04.06.2020) demonstrierten 600 Menschen friedlich in Bielefeld.

Hochschulgruppen riefen zur Demo auf

Zwei Hochschulgruppen der Uni Bielefeld hatten zu der Demo aufgerufen. Sie wollen sich mit allen solidarsieren, die unter alltäglichem Rassismus leiden und des Afro-Amerikaners George Floyd gedenken. Sein Tod, verursacht durch einen Polizeieinsatz, war der Anstoß der Proteste in den USA. Zu der Demonstration waren 100 Personen angemeldet, 600 kamen trotz strömenden Regens.

Organisatoren: Polizeigewalt auch in Bielefeld

Die Hochschulgruppen kritiseren, dass es auch in Deutschland subtile Polizeigewalt gebe. Konkret werfen sie der Bielefelder Polizei vor, auf einem zentralen Platz in der Stadt, dem Kesselbrink, regelmäßig diskriminierende Kontrollen durchzführen. Dies mit dem Ziel, Schwarze und Menschen mit Migrationshintergrund von dort fernzuhalten.

Die Veranstalter riefen die Stadt Bielefeld und Bürgermeister Pit Clausen dazu auf, das 'racial profiling' zu stoppen und die Polizeikräfte vom Kesselbrink abzuziehen.

Stand: 05.06.2020, 09:25