Das Bistum Münster sucht weitere Opfer sexuellen Missbrauchs - auch wenn die beschuldigten Priester inzwischen verstorben sind. Jetzt gibt es einen weiteren Verdachtsfall.

Video starten, abbrechen mit Escape Kreis Kleve: Missbrauchsvorwürfe gegen verstorbenen Priester. 00:47 Min. .

Neue Vorwürfe seit 2013

Anlass ist ein anonymes Schreiben, das vor einigen Tagen am Grab eines 2011 verstorbenen Priesters in Bocholt gefunden wurde, teilte das Bistum am Samstag (29.06.2019) mit. Darin würden Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs erhoben. Bereits im Jahr 2013 und im März 2019 hätten sich zwei Betroffene gemeldet.

Priester von 1966 bis 2006

Der Pfarrer war den Informationen zufolge 1966 zum Priester geweiht worden. Bis 1975 arbeitete er als Kaplan in den Gemeinden Selm und in Recklinghausen. Einer der Verdachtsfälle gehe auf diese Zeit zurück, hieß es. Bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2006 betreute der Mann demnach die St. Helena-Gemeinde in Bocholt.

Schon 1976 rechtskräftig verurteilt

1976 war der Geistliche vom Amtsgericht Bocholt den Angaben zufolge rechtskräftig wegen mehrerer sexueller Handlungen an Minderjährigen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt worden.

Urteil hatte keine beruflichen Konsequenzen

Das Bistum hatte ihm demnach Beratung durch einen Therapeuten empfohlen. Ob er der Empfehlung gefolgt sei, sei nicht bekannt, hieß es. Laut einer Bistums-Sprecherin blieb er trotz des Urteils im Amt. Die Personalakte des Mannes sei der Staatsanwaltschaft übergeben worden. Das Bistum Münster will die erhobenen Vorwürfe von einer externen Expertenkommission klären und aufarbeiten lassen und bittet weitere Betroffene, sich zu melden.

Video starten, abbrechen mit Escape Bistum ermittelt wegen sexueller Übergriffe. Lokalzeit Münsterland. . 02:20 Min. . WDR. Von Niklas Schenk.

Bistum setzt auf Öffentlichkeit

Seit Anfang März 2019 hat das Bistum zwei ähnliche Fälle publik gemacht, um Missbrauchsopfer von inzwischen verstorbenen Priestern zu finden. Die Beschuldigten arbeiteten unter anderem in Warendorf und in Kevelaer-Winnekendonk.