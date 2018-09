Münsters Bischof will katholische Kirche verändern

Nulltoleranz gegenüber sexuellem Missbrauch

Opfer müssen im Mittelpunkt stehen

Bei allem, was die katholische Kirche tue, müssten jetzt die Opfer im Mittelpunkt stehen. Es ginge darum, alles Mögliche zu tun, um die Verbrecher zur Rechenschaft zu ziehen. Und darum, Maßnahmen zu ergreifen, um möglichst zu verhindern, dass es weitere Opfer gebe. Eine Haltung der Nulltoleranz gegenüber dem Verbrechen des sexuellen Missbrauchs müsse die Kirche nicht nur formulieren, sondern umsetzen.

Neues Verhältnis von Laien und Priestern