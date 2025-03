Felix Genn muss schmunzeln, als er die Frage einer jungen Frau beantwortet. Sie möchte wissen, was ihn dazu motiviert habe, Bischof zu werden. " Ich wurde gewählt und dann gefragt. Und dann habe ich 'Ja‘ gesagt ." Nun, es ist die schnelle Version einer langen Geschichte.

Felix Genn fasst sich an diesem Abend im Januar aber bewusst kurz, die Firmlinge aus Coesfeld wollen an diesem besonderen Tag noch viel mehr wissen. Denn es ist wohl Genns letzter Besuch als Bischof in der Jugendkirche in Münster. Ein letztes Mal "Ask the bishop", ein Format, bei dem der Bischof den Jugendlichen Rede und Antwort steht.

Geburtstagsfeier könnte Abschiedsfeier werden

Bischof Felix Genn bei seiner Amtseinführung 2009.

Felix Genn, am 6. März 1950 im rheinland-pfälzischen Burgbrohl als Sohn eines Bauern geboren, hat mit 75 Jahren die Altersgrenze für Bischöfe erreicht. Bereits im vergangenen Jahr hat er Papst Franziskus darum gebeten, dass er sein Amt zu seinem Jubiläum niederlegen darf.

Die für Sonntag geplante Geburtstagsfeier könnte auch gleichzeitig die Abschiedsfeier des Bischofs werden. Um 17:00 Uhr hat der Bischof zum Empfang in die Halle Münsterland geladen. Vorher, während des Festgottesdienstes um 14:00 Uhr im Dom, wird der Botschafter des Papstes bekanntgeben, ob das Kirchenoberhaupt Genns Rücktrittsgesuch annimmt. Alles deutet darauf hin. Damit würde seine Münsteraner Amtszeit nach 16 Jahren enden.

Karriere in der Kirche war Berufung

1999 hatte ihn Papst Johannes Paul II. zum Weihbischof im Bistum Trier ernannt, 2003 wählte ihn das Bistum Essen. Gut fünf Jahre später, kurz vor Weihnachten 2008, bestellte Benedikt XVI. ihn nach Münster.

Felix Genn wuchs als Bauernsohn auf

Eine Karriere, die der Bauernsohn in jungen Jahren nicht vorhersehen konnte. " Die innere Bestimmung der Eltern war, der wird den Hof mal übernehmen. Nur der Junge wollte nicht ", erinnert sich Genn zu seinem 75. Geburtstag.