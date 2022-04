Bildungspartnerschaft mit Südafrika erfolgreich beendet

Maurermeister Martin Pillich ist Ausbilder bei der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf. In der Werkstatt in Beckum baut er mit seinen Maurer-Azubis im zweiten Lehrjahr gerade Ziergiebel. Seit 2016 ist er als Kurzzeitexperte insgesamt fünf Mal ans "uMfolozi-College" in Richards Bay in Südafrika gefahren.

Martin Pillich ist mit der Bilanz zufrieden

" Vorgefunden haben wir dort sehr unorganisierte Werkstätten und Ausbilder und durch unseren Einsatz ist es gelungen, denen so ein bisschen Struktur zu geben ", so Pillich. Beispiele seien eine Werkzeugliste, die jetzt in der Werkstatt geführt werde, oder aber auch eine eigene Planung der Lehrgänge zu machen. " Das ist auch ganz gut angenommen worden. “

Fast 2 Millionen Euro investiert

Ein Ausbildungs- und Gründerzentrum ist in Richards Bay entstanden

Ein Langzeitexperte vor Ort hat die Arbeiten koordiniert. 1,9 Millionen Euro hat das Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in das Projekt der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf investiert. Ein Ausbildungs- und Gründerzentrum ist vor Ort entstanden.

Gemeinsam haben die Handwerker ein Musterhaus errichtet. Inzwischen wurden in Richards Bay über 400 Maurer, Zimmerer und Sanitärfachleute ausgebildet. Die Ausbilder aus Südafrika wurden auch zu Lehrgängen ins Münsterland eingeladen.