Die vergangene Wintersportsaison zählt zu den schlechtesten der vergangenen 20 Jahre. Die Bilanz hat die Wintersportarena Sauerland gezogen.

Skifahren war meist nur auf Kunstschnee möglich.

Von Mitte Dezember bis Mitte März liefen die Skilifte an maximal 93 Tagen, vielerorts aber auch gar nicht. Auch Skilanglauf war nur selten möglich. Insgesamt kamen der Wintersportarena zufolge 300.000 Gäste in die Region. In durchschnittlichen Wintern sind es fast dreimal so viele.

Auch Großveranstaltungen, wie die Weltcups im Skispringen, Rodeln und Snowboarden, konnten nicht so wie geplant stattfinden oder mussten sogar ganz abgesagt werden. Das lag vor allem an milden Temperaturen und Wind.