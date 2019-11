Trauung von homosexuellen Paaren mit Ehe gleichgestellt

Trauungen homosexueller Paare sind damit der Ehe in elf der 20 evangelischen Kirchen in Deutschland gleichgestellt. Die Evangelische Kirche im Rheinland hatte sie bereits 2016 beschlossen.

Anette Kurschus wiedergewählt

Die Landessynode hat außerdem Annette Kurschus als Präses im Amt bestätigt. Vor acht Jahren wurde die 56-Jährige Theologin als erste Frau an die Spitze der westfälischen Landeskirche gewählt. Sie erhielt 149 von 160 Stimmen. Weitere Kandidaten gab es nicht. Seit 2015 ist sie auch stellvertretende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Starke Rednerin

Der Anspruch von Annette Kurschus ist es, vor allem theologische Akzente zu setzen. Sie gilt als starke Rednerin. Der EKD -Ratsvorsitzende Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm lobte, dass sie " mit ihren brillanten Predigten und Andachten " immer wieder viele Menschen berühre. Auch in ihrer zweiten Amtszeit will sie sich aus christlicher Perspektive in gesellschaftliche Debatten einmischen. So bringt die Theologin die Sicht der Kirche ein – zum Beispiel, wenn es um Klimaschutz geht, Flüchtlinge oder Fremdenfeindlichkeit.

Innerkirchlich will sich Kurschus für schlankere und effizientere Strukturen einsetzen. Die westfälische Landeskirche hat 2,2 Millionen Mitglieder und ist die viertgrößte Landeskirche in Deutschland.