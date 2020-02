Lehren aus verpatztem Weltcup in Winterberg

Die Betreiber der Bobbahn in Winterberg wollen in Zukunft schneller reagieren, wenn das Wetter für schlechte Wettkampfbedingungen sorgt. Bahnmanager Stephan Pieper räumte ein, man habe die Schäden im Eis nach den Stürmen unterschätzt.

" Wir werden definitiv aufgrund solcher Wetterlagen ein anderes Auge darauf haben, wie die Bahn steht und wie das abgearbeitet werden muss. So eine Situation hatten wir so bislang nicht in Winterberg. Vor allem war das im eigentlich als schneesicher geltenden Februar nicht zu erwarten ", so Pieper.

Wellige Eisbahn machte Schlitten schwer lenkbar

Sieben deutsche Rennrodler sowie das gesamte österreichische Team hatten den Weltcup boykottiert, darunter das deutsche Weltklasse-Duo Robin Geueke und David Gamm. Gamm hatte erklärt: " Das ist vergleichbar, dass man mit 100 Sachen ohne Schutz über einen Feldweg mit dem Motorrad fährt, das macht auch keiner. "

Nach Auskunft von ARD -Rodel-Reporter Andreas Ahn war die Bahn in einem " nicht weltcupwürdigen Zustand ". Ahn berichtete: " Die Rinne ist wellig und ruckelig. So ist kein klarer Blick auf die Bahn möglich. Bei Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h ist der Schlitten nur schwer zu lenken, das Sturzrisiko ist extrem hoch ".

Vergleichsweise wenige Zuschauer verfolgten die Rennen

Vergleichsweise wenige Zuschauer verfolgten den Weltcup in Winterberg

Zu dem Boykott der Athleten kam auch noch schlechtes Wetter: Stürmischer Wind und Starkregen. Rund 1.000 Zuschauer - so die offizielle Bilanz der Veranstalter - verfolgten den umstrittenen Weltcup am Wochenende, ein Minusrekord.

Video starten, abbrechen mit Escape Sascha Benecken zum Boykott: "Möchten das Spiel nicht mitspielen". Sportschau. . 01:03 Min. . Verfügbar bis 21.02.2021. Das Erste.

Stand: 24.02.2020, 16:38