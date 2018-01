Getöteter Schüler aus Lünen beerdigt

Der in Lünen von einem Mitschüler getötete 14-Jährige ist am Samstag (27.01.2018) beerdigt worden. Angehörige, Schüler und Lehrer kamen zur Beisetzung zusammen. Der Junge war am Dienstag (23.01.2018) an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule erstochen worden.

Der mutmaßliche Täter, ein 15 Jahre alter Mitschüler, hat die Tat gestanden und sitzt derzeit in einem Jugendgefängnis in Untersuchungshaft. Er galt als aggressiv und "unbeschulbar" und war zwischenzeitlich an einer anderen Schule untergebracht.