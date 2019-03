Sperrung des Bielefelder Hauptbahnhofs am Wochenende

Der Bielefelder Hauptbahnhof ist seit Freitagabend bis zum Montagmorgen um 4 Uhr für den gesamten Zugverkehr gesperrt. Grund dafür ist der Neubau von gleich drei Eisenbahnbrücken. Dafür werden am Wochenende Vorbereitungen getroffen.

Zugfahrten nur von den Nachbarbahnhöfen möglich

Wer Anschluss an den Nahverkehr haben will, kann seine Fahrt am Wochenende nur in den Nachbarstädten antreten. Busse bringen Bahnkunden deshalb vom Bielefelder Hauptbahnhof nach Gütersloh mit Halt in Isselhorst-Avenwedde.

Wer in Richtung Minden unterwegs ist, muss erst mit dem Bus zum Herforder Bahnhof fahren und kann dort in die Nahverkehrszüge umsteigen. Alle Fernzüge werden umgeleitet. Deshalb halten in Bielefeld, Gütersloh und Herford keine IC- und ICE-Züge.

Viele Fußball-Fans am Wochenende erwartet

Zudem spielt am Sonntag Arminia Bielefeld im heimischen Stadion gegen den VfL Bochum. Die Fans werden wohl mit Bussen und Autos anreisen und für ein großes Verkehrsaufkommen in der Bielefelder Innenstadt sorgen.