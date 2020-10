Rechtsextreme Propaganda: Mehrere Polizisten aus OWL im Verdacht

Mindestens 50 Teilnehmer in Chatgruppe

Bielefelds Polizeipräsidentin Katharina Giere zeigte sich über die Vorgänge bestürzt. Sie sei aber froh, dass die Maßnahmen, extreme Tendenzen aufzudecken, offenbar wirksam seien: "Die lückenlose Aufklärung erstreckt sich für mich auch ausdrücklich auf stillschweigende Duldungen durch Polizeibeschäftigte aufgrund von falsch verstandener Kameradschaft." Nach Angaben der Polizei sind in der Chatgruppe mindestens 50 weitere Teilnehmer, die Ermittlungen dauern an.

Ermittlungen auch in Detmold und Paderborn

Auch bei der Polizei in Detmold wird gegen einen Polizisten wegen eines rechten Inhalts in einem Chat ermittelt. Der Hinweis sei Mitte September aus dem Kollegenkreis gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Der Streifenpolizist wurde in den Innendienst versetzt. In dem Chat seien auch andere Polizisten Mitglied gewesen. Die Polizei in Bielefeld habe den Fall übernommen. Am Donnerstag (01.10.2020) war bekannt geworden, dass auch dort gegen einen ehemaligen Dienstgruppenleiter wegen eines ähnlichen Vorfalls ermittelt wird.

Auch in Paderborn laufen vier Verfahren gegen mutmaßlich rechte Polizeibeamte.

Stand: 02.10.2020, 10:47