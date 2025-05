"Information zu ICE 855 nach Berlin Ostbahnof über Hannover Hauptbahnhof, Abfahrt 9.38 Uhr. Heute circa 70 Minuten später" , tönt es durch die Lautsprecher der Deutschen Bahn. Den Start in den Pokalfinal-Tag haben sich die Arminia-Fans am Bielefelder Hauptbahnhof sicher anders vorgestellt. Kaum ein Zug fährt pünktlich ab.

Doch bei den meisten tut das der Stimmung keinen Abbruch. Immerhin findet heute ein Jahrhundertereignis statt: Ein Drittligist, der vier Bundesligavereine aus dem DFB -Pokal schmeißt. Selbst Menschen, die nichts mit Fußball zu tun haben, erkennen an: Das ist einzigartig.

Hotel schon nach dem Viertelfinale gebucht

Mario Curdes ist Dauerkartenbesitzer von Arminia Bielefeld.

Mario Curdes und seine Freunde vertreten sich die Beine vor dem Bahnhof. Auch Dauerkartenbesitzer sind nicht gefeit vor der Deutschen Bahn. Aber die Freunde nehmen es lässig, schließlich geht es um den Sieg und um nichts anderes. Tippen, wie es ausgeht, will Mario Curdes nicht: "Ich tippe nicht. Ernsthaft. Hab ich die ganze Saison nicht. Fang ich jetzt lieber nicht mit an."

Ich genieß das einfach alles so sehr. Mario Curdes, Arminia-Fan

Dass sie "das Ding holen" , da ist Mario sich aber sicher. "Wir hatten nach dem Viertelfinale schon ein Hotel in Berlin gebucht - und wir sehen: Es passt ja jetzt alles." Optimismus pur.

Hundertschaft der Polizei rund um den Bielefelder Bahnhof

In Bielefeld sind heute noch zwei Demos angemeldet.

Gegen elf Uhr sind dann auch die letzten Arminen Richtung Berlin unterwegs. Und am Bahnhof ändert sich die Stimmung. Denn heute sind auch noch rund um den Bahnhof zwei Demos angemeldet und die Polizei ist mit einer Hundertschaft vor Ort. Davon ist aber in der Innenstadt nichts zu spüren.

Letzte Vorbereitungen fürs Rudelgucken

Auf dem Jahnplatz installieren Veranstaltungstechniker noch letzte Kleinigkeiten an der Bühne und an den Leinwänden für das große Rudelgucken. Rund 15.000 Besucher und Besucherinnen erwartet die Stadt am Abend. Der Blick zum Himmel sagt: Lieber mal die Regenjacke anziehen.

Maery, Abby und 1Live-Moderatorin Freddie Schürheck.

Aber auch die paar Tropfen, die schon tagsüber vom Himmel fallen, trüben die Stimmung nicht. Für Musik sorgt das Team von 1Live . Freddie Schürheck moderiert live vom Jahnplatz. Und sie heizt den Ostwestfalen ein, sodass Arminia-Fan-Gesänge nicht lange auf sich warten lassen. "Arminia - Bielefeld. Arminia - Bielefeld. Arminia - Bielefeld," tönt es wie ein Schlachtruf über den Jahnplatz.

Kostenlose Tattoo-Aktion mit Arminia-Logos

Nadja Pries hat jetzt "1905" auf dem Handgelenk stehen.

Für noch mehr Aufregung sorgt eine "Tattoo-Aktion": Die Steinfurterin Nadja Pries ist die erste, die sich mitten auf dem Jahnplatz unter den Augen vieler Schaulustiger ein kostenloses, spontanes Tattoo stechen lässt: "Man lebt nur einmal im Leben. Das Leben ist so kurz. 'Einfach machen' ist mein Motto."

Einmal im Stadion und mein Herz schlug für Arminia. Nadja Pries

1905 ist das Gründungsjahr der Arminia.

Nadja Pries ist über ihren Freund Fan von Arminia Bielefeld geworden. Fünf Tattoos hat sie schon, sagt sie. Jetzt wird es noch eins mehr. Ab sofort und für immer ziert die Zahl "1905" ihr Handgelenk - das Gründungsdatum von Drittligist Arminia Bielefeld.

Tierische Unterstützung in Bielefeld

Matthias Dolle und Boxer-Dame Holly

Arminia Bielefeld kann heute Geschichte schreiben. Und die Stadt tut alles, dass die Mannschaft in Berlin das auch merkt. Da kommt es auf jeden Einzelnen an - auch auf Boxer-Dame Holly, die sich ebenfalls als Fan outet und treu an der Seite von ihrem Herrchen Matthias Dolle sitzt. Sein Tipp fürs Spiel:

Ein 1:0. Ganz stumpf - natürlich für Arminia. Matthias Dolle, Arminia-Fan und Hundebesitzer

