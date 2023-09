Im Ausstellungszelt steht das Thema "Licht" im Fokus

Im Zelt nebenan steht das Thema "Licht" im Vordergrund. Dabei geht es nicht allein um das sichtbare Licht, das wir mit bloßem Auge erkennen können, sondern auch um Strahlung in anderen Wellenlängenbereichen wie die Radiostrahlung.

Die Fakultät für Physik der Universität Bielefeld stellt zu diesem Thema ihre Erkenntnisse in dem Zelt aus und berichtet über ihre Forschungsarbeit mit der Radiostrahlung. Hier wird sichtbar, was eben nicht mehr für ein menschliches Auge sichtbar ist. So konnten mit einem Radioteleskop erstmals Wassermoleküle im frühen Universum aufgespürt werden.

Bielefeld ist die letzte Station

"Universe on Tour" wird im Rahmen des "Wissenschaftsjahr 2023 - Unser Universum" durchgeführt, eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie von Wissenschaft im Dialog ( WiD ). Das Programm tourte bereits durch 15 deutsche Städte - Bielefeld ist nun die letzte Station. Noch bis Sonntag kann man einfach vorbeikommen. Wer sicher gehen möchte, einen Platz in der Planetariumsshow zu bekommen, sollte auf der Webseite von "Universe on Tour" einen Platz reservieren.