Bielefeld will eine "global nachhaltige Kommune" werden. Am Dienstagabend (02.07.2019) wird auf einer Konferenz unter anderem Auma Obama – die Halbschwester des früheren US -Präsidenten – über die Herausforderungen dafür sprechen.

Veranstaltung greift aktuelle Klimadiskussion auf

In der Überschrift der Veranstaltung, die an das Schlagwort der derzeitigen Klimadiskussion anknüpft, steht noch ein Fragezeichen: "Bielefeld – for future?"