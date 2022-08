Zurück zur Natur: Mutterkühe säugen ihre Kälber

Vorläufig ist es ein Versuch: Acht Kälber, die seit Mai auf Gut Wilhelmsdorf geboren wurden, dürfen in den ersten drei Lebensmonaten bei ihren Müttern bleiben. Die Jungtiere entwickeln sich prächtig, freut sich Betriebsleiterin Maike Schumacher: " Wir wussten nicht, ob unsere Hochleistungskühe ihre Kälber überhaupt annehmen ", sagt die 28-Jährige. Aber schnell habe sich herausgestellt, dass die Kälber nicht nur bei ihren Müttern, sondern immer wieder auch bei anderen Kühen auf der Weide saugen. Irgendwie finden die Kühe also Gefallen am Mutterglück.

Krank und weniger Milchertrag

Naturnahe Kälberhaltung auf dem Gut Wilhelmsdorf

Etwa 15 Liter Milch trinken die Kälber pro Tag. Bisher wurden sie aus dem Eimer von Hand gefüttert; jetzt trinken sie bei ihren Müttern. Die Kühe auf Gut Wilhelmsdorf geben aber viel mehr Milch als ein Kalb trinkt. Es sind bis zu 50 Liter pro Tag. Die Mutterkühe werden deshalb weiterhin auch gemolken. Beim Melken habe sich aber gezeigt, dass die Kühe die Milch "hochziehen", erklärt Maike Schumacher. Sie reservieren sie quasi für ihren Nachwuchs. Mit schlimmen Folgen: Eine Kuh bekam eine Euterentzündung. Sie musste von ihrem Kalb getrennt und aus dem Versuch genommen werden. Auch bei den anderen Kühen gab es immer wieder Anzeichen für Entzündungen. Die Kühe können also krank werden, wenn sie ihre Kälber säugen und gleichzeitig gemolken werden.

Weniger Ertrag, weil Kühe Milch zurückhalten

Und weil die Kühe Milch zurückhalten, sinkt der Ertrag. Bei insgesamt 220 Milchkühen würde der Milchertrag auf Gut Wilhelmsdorf um fast 100.000 Liter pro Jahr geringer ausfallen. Der Milchviehbetrieb mit eigener Molkerei und einer weit verzweigten Direktvermarktung hätte also gewaltige Einbußen.

Ammenhaltung als Alternative

Betriebsleiterin Meike Schumacher

Trotzdem will Maike Schumacher die Idee einer naturnahen Kälberhaltung nicht aufgeben. " Wir wollen den Versuch so verändern, dass eine Kuh künftig drei Kälber säugt ", sagt die ambitionierte Jungbäuerin, " ihr eigenes und zwei fremde ." Sie ist sich sicher, dass die Kälber die Ammenkühe akzeptierten und umgekehrt. Und die Mütter der beiden anderen Kälber könnten dann ganz normal gemolken werden. So sei der Verlust geringer.

Ein neues Vermarktungskonzept

Bereits im nächsten Jahr will Gut Wilhelmdorf erstmals Milch aus Ammenkuhhaltung auf den Markt bringen. Diese Milch wird dann einige Cent teurer sein. Aber " mehr Tierwohl hat eben seinen Preis ", meint Maike Schumacher. Und dann komme es eben auf die Verbraucher an. Nach den Preissteigerungen bei konventioneller Milch, sei man bei der Bio-Milch aus natürlicher Kälberhaltung durchaus wettbewerbsfähig.

Über das Thema berichtet die Lokalzeit OWL am 01.08.2022.