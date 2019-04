Bei der Elektromobilität belegt die Stadt einen Spitzenplatz in NRW . In keiner anderen Stadt des Landes ist der Anteil an Elektroautos an der Gesamtzahl zugelassener Autos so hoch wie in Bielefeld. Das geht aus aktuellen Daten des Kraftfahrtbundesamtes hervor.

706 Elektro-Autos in Bielefeld unterwegs