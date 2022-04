Bielefeld will Corona-Hotspot werden

Einzelhandel sieht Idee kritisch

Kritisch sieht der Bielefelder Einzelhandel die Hotspot-Idee. Nach der langen Durststrecke hoffte man auf ein unbeschwertes Shopping-Vergnügen. „Wenn Bielefeld jetzt allein den Vorreiter macht, fahren die Kunden lieber nach Münster oder Osnabrück. Oder kaufen im Internet“ , befürchtet Optiker Thomas Renken von der Kaufmannschaft Altstadt. Die wünschte sich lieber eine landeseinheitliche Regelung.

Landtag soll Regelung beschließen

Der Bielefelder Oberbürgermeister will sich am Donnerstag grünes Licht vom Bielefelder Stadtrat holen und dann den Landtag NRW um die Hotspot-Regelung bitten. Das Parlament muss diese laut einem neuen Bundesgesetz nämlich beschließen. „Zur Not muss man dann in Düsseldorf eine Sondersitzung machen“ , sagt Clausen. „Wir haben hier eine Krise. "

