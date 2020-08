Coronafälle an Schulen in Ostwestfalen-Lippe steigen

Klasssenkameraden müssen in Quarantäne

Später bestätigte die Stadt Bielefeld einen weiteren positiven Fall an der Realschule Heepen, wo ein Schüler aus der zehnten Klasse ein positives Testergebnis hatte; sowie einen weiteren Positiv-Fall am Berufskolleg Bethel. An allen drei Schulen läuft der Betrieb eingeschränkt weiter.



Allerdings müssen die betroffenen KlassenkameradInnen und LehrerInnen in Quarantäne. Möglichst bald sollen laut Stadt Bielefeld mindestens 100 bis 200 Kontaktpersonen der Kinder getestet werden.

Detmold: Coronafälle in Grundschulen

Auch in Detmold gibt es laut Kreisverwaltung inzwischen Coronafälle an Schulen. Dort wurde das Virus bei Grundschüler der dortigen Bachschule sowie bei einer Lehrkraft der Grundschule Detmold-Heidenoldendorf nachgewiesen.



An der Bachschule müssen eine Klasse und eine Gruppe des Offenen Ganztags samt ihrer Pädagogen in Quarantäne. An der zweiten betroffenen Grundschule wird eine Notbetreuung eingerichtet.

Mindener Freiherr von Vincke-Realschule geschlossen

Einen weiteren Corona-Fall hatte die Mindener Freiherr-von Vincke-Realschule gemeldet, an der ebenfalls eine Lehrkraft positiv getestet worden war. Dort bleibt vorsichtshalber bis einschließlich Montag die gesamte Schule zu.