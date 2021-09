Suizidprävention: Forschung an neuer Behandlungsmethode

Die Methode wurde bei der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention vorgestellt, die in diesem Jahr vom Evangelischen Klinikum Bethel organisiert wurde.

Bis vor einigen Jahren gab es kaum Nachweise für wirksame Behandlungsmethoden in der Suizidprävention. Jedes Jahr nehmen sich in Deutschland etwa 10.000 Menschen das Leben. Experten schätzen, dass auf einen Suizid etwa 10 bis 20 Suizidversuche kommen.

CAMS – eine Interventionsmethode aus den USA

„Umbringen können Sie sich später auch noch – die Option bleibt Ihnen ja“ . So viel Direktheit erscheint im ersten Moment sehr unsensibel im Umgang mit einem Suizidgefährdeten. Die Bielefelder Psychotherapeutin Miriam Santel hat diesen Satz aber ganz bewusst im simulierten Therapiegespäch fallen lassen. Er ist zentral bei der sogenannten CAMS -Methode.

CAMS steht für „Collaborative Assessement and Management of Suicidality“ und wurde von dem amerikanischen Psychologen David Jobes in den letzten 30 Jahren entwickelt. In deutschen Kliniken wird sie bisher noch nicht angewendet.

Die Scheu, neue Methoden auszuprobieren, sei bei vielen Kollegen groß, sagt Santel. Schließlich trügen Therapeuten eine große Verantwortung. Ihre Vorgesetzte geht sogar noch etwas weiter: Suizidalität sei etwas vor dem viele Therapeuten Angst hätten, sagt die therapeutische Leiterin Kristina Hennig-Fast: „Es ist ein vermiedenes Thema, auch unter Fachleuten zum Teil. “