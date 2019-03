Der Baumarathon der Bahn an drei Brücken in Bielefeld geht in die zweite Phase. Immer wieder fallen deshalb Nah- und Fernverbindungen aus. Ab Freitagabend 22.00 Uhr (01.03.2019) werden für die Baumaßnahmen wieder Gleise gesperrt. Bahnpendler müssen bis Montagmorgen (04.03.2019) Geduld mitbringen. Es sind insgesamt vier Nah- und Fernzuglinien betroffen.

Zwei Verbindungen im Nahverkehr fallen aus

Der Zug "Der Warendorfer" der Eurobahn zwischen Bielefeld und Rheda-Wiedenbrück fällt aus. Die Ems-Bördebahn zwischen Bielefeld und Brackwede fährt ebenfalls nicht. Es wird den Reisenden empfohlen auf den Regional Express Minden-Köln ( RE 6) auszuweichen. Allerdings muss auf dieser Linie wegen der Bauarbeiten mit Verspätungen gerechnet werden.

Züge des Fernverkehr halten teilweise nicht am Bielefelder Bahnhof

Die Intercity-Züge nach Köln und Dresden halten am Samstag (02.03.2019) und am Sonntag (03.03.2019) nicht an den Bahnhöfen: Gütersloh, Bielefeld und Herford. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Oktober 2019 andauern.