Arminia Bielefeld: Fans feiern Aufstieg

In Bielefeld feierten am Sonntag (28.06.2020) tausende Fans den Aufstieg in die 1. Fußball-Bundesliga. Nach Angaben der Polizei blieb alles friedlich. Wegen der Corona-Beschränkungen fiel eine offizielle Party am Rathaus aus.

Spontane Feier am Stadion

Nach Abpfiff des letzten Meisterschaftsspiels gegen Heidenheim hatten sich viele Fans vor der Schüco-Arena eingefunden. Trainer Uwe Neuhaus und Spieler präsentieren vom Tribünenaufgang aus die Meisterschale und ließen sich feiern.

Bei gutem Wetter verlagerte sich die Aufstiegsparty anschließend in die Bielefelder Innenstadt. Es wurde Feuerwerk gezündet. Mehrmals zog in der Stadt ein Autokorso mit der Mannschaft an den Fans vorbei, begleitet von Gesängen.

Rund 3.000 Fans in der Stadt

Bis in den Abend hinein war die Stimmung friedlich. Die Polizei geht von 3.000 Menschen aus, die am Stadion feierten. Am Rathaus waren es über 1.000 Menschen die Spieler und Trainer von Arminia bejubelten, als diese in einem Autokorso vorbeifuhren. An vielen Stellen wurden die Corona-Abstandsregeln nicht eingehalten. Auch den Mundschutz trugen nur wenige Fans.