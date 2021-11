Bielefeld stellt " größtes Investitionsprogramm der Stadtgeschichte " vor

Die Stadt Bielefeld will bis 2030 fast 900 Millionen Euro in ihre Infrastruktur investieren. Am Montagnachmittag hat sie die Einzelheiten präsentiert. Das Geld soll demnach vor allem in den Aus- und Neubau von Schulen fließen.