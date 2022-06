Beverungen: Kinder retten hilflosem Radfahrer das Leben

Der 67-jährige Mann war am Ortsrand von Beverungen auf einem Waldweg mit dem Fahrrad unterwegs, als er stürzte. Er sei danach nicht mehr in der Lage gewesen Hilfe zu verständigen, teilte die Polizei in Höxter am Montag mit.

Spielende Kinder finden hilflosen Mann im Wald

Erst spielende Kinder entdeckten den hilflosen Mann am Freitagnachmittag. Zusammen mit den Eltern alarmierten sie die Rettungskräfte, die den 67-Jährigen ins Krankenhaus brachten. Der Mann war offenbar bei Bewusstsein.

"Er hatte keine konkrete Erinnerung an den Unfallhergang und auch nicht an den Zeitpunkt" , sagte ein Polizeisprecher der dpa. Vermutlich war der Mann am vergangenen Donnerstag aus medizinischen Gründen zu Fall gekommen.

