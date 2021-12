Bande von Telefonbetrügern in Bocholt zerschlagen

Monatelang hat eine sechsköpfige Sonderkommission gegen neun Männer und Frauen aus Bocholt und zwei aus Monheim ermittelt. In den vergangenen Tagen hatte sich der Verdacht dann soweit erhärtet, dass acht Wohnungen in Bocholt und eine in Monheim durchsucht werden konnten.

Falsche Polizisten

Immer wieder geben sich Betrüger als Polizisten aus

Von einem Callcenter in der Türkei sollen die Betrüger als falsche Polizisten immer wieder Seniorinnen und Senioren angerufen und denen eingeredet haben, ihre Wertsachen seien zu Hause nicht sicher. Es würde jemand kommen und die Sachen abholen.

Einige Opfer seien über Tage massiv unter Druck gesetzt worden. Sie wurden gezielt angewiesen, sich niemandem anzuvertrauen, um die angeblichen polizeilichen Ermittlungen nicht zu gefährden. Diese Zeit nutzten die Täter, um das jeweilige EC -Karten-Tageslimit über längere Zeit auszuschöpfen.

Erste Geständnisse

Die Polizei warnt immer wieder vor falschen Polizisten

Die Tatverdächtigen seien teilweise geständig, gegen zwei Männer und zwei Frauen aus Bocholt wurde Haftbefehl erlassen. Konkret werden den Inhaftierten bislang 16 Taten mit einer Gesamtschadenssumme in einer Höhe von ca. 96.000 Euro vorgeworfen.

Die Bande sei im Großraum Bocholt aber auch im Ruhrgebiet aktiv gewesen. Insgesamt gehen die Ermittler aber von rund 200 Taten mit einem Gesamtschaden von 275.000 Euro aus. Der Kopf der Bande soll in der Türkei sitzen und früher in Bocholt gelebt haben. Die Ermittlungen zu den in der Türkei aktiven Tätern dauern noch an.