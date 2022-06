Bethel olympisch: 25 Jahre Bethel athletics

Lob vom Oberbürgermeister

Nach dem Entzünden der Fackel eröffnete die Sportjournalistin Okka Gundel die sportlichen Wettkämpfe. Für die Moderatorin der diesjährigen Bethel atheltics ist es eine besondere Rückkehr: "Vor 20 Jahren war ich für eine Woche schon einmal hier, das hat auch meine Perspektive verändert".

Oberbürgermeister Pit Clausen zeigte sich begeistert vom Enthusiasmus der Teilnehmenden und Fans: "Ihr seid alle jetzt schon Gewinner, Glückwunsch an euch alle" .

Ein inklusives Sportfest

Bei den Bethel athletics treten nicht ausschließlich nur Menschen mit Behinderungen an. In Disziplinen wie Tischtennis, Tanz oder dem Tandemlauf treten auch Teilnehmende ohne Behinderungen an. Für Antje Pyl, Bereichsleiterin des Bewegungs- und Sporttherapeutischen Dienstes Bethel ist das ein wichtiger Teil des Sportfestes: "Beim Tanzen treten Duos an, die aus einem Menschen mit und einem Menschen ohne Behinderung bestehen. Beim Tandemlauf gibt es Läuferinnen und Läufer, die mit einer unterstützenden Person laufen. Das ist ein Teil unseres inklusiven Angebots".

Wurzeln der Bethel athletics

Entstanden aus einer Organisation des bundesweiten Leichathletik-Sportfestes der Special Olympics, sind die Bethel athletics im Jahr 1997 mit 150 Teilnehmenden an den Start gegangen. Heute sind es nach einer zweijährigen Coronapause 700 Sportlerinnen und Sportler,die sich in 10 Disziplinen messen. Als Belohnung für den sportlichen Einsatz und die Fairness gibt es am Ende für alle Teilnehmenden eine Medaille.