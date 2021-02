WDR: Sind Sie überwiegend in Einrichtungen unterwegs?

Warnke: Einerseits in allen Einrichtungen, wo Kinder sind, da wir als Verein auch vorwiegend auf Kinder spezialisiert sind. Also in Kindergärten, Schulen, Einrichtungen für behinderte Kinder. Aber auch in Privatfamilien. Manchmal ist es auch so, dass wir in der Ausbildung merken, der Hund kann gar nicht so gut mit Kindern umgehen dafür aber mit älteren Menschen, deshalb sind wir aktuell auch in einem Seniorenheim im Einsatz. Es muss auch immer darum gehen, dass der Hund das macht, was ihm Freude bereitet.