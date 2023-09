Studie aus Bad Oeynhausen: Verbesserte Überlebenschancen bei Herzerkrankungen

Wer an einer schweren Herzerkrankung leidet, ist häufig sehr geschwächt. Die Pumpfunktion des Herzens reicht oftmals gerade so aus, um den Körper am Leben zu halten. Körperliche Aktivitäten oder das bloße Aufstehen vom Bett ist für Patienten mit Herzrhythmuserkrankungen oder Vorhofflimmern meist unmöglich.

Eine Behandlung läuft in der Regel auf die Implantation einer künstlichen Herzunterstützung oder auf die Transplantation eines Spenderherzens hinaus. Bis ein Spenderherz verfügbar ist, vergeht aber meist viel Wartezeit.

Herzkatheter kann Überlebenschancen steigern

Um die Herzfunktion während dieser Wartezeit zu unterstützen, kann auf die Methode der "Ablation" zurückgegriffen werden. Dabei werden mithilfe eines Herzkatheters die elektrischen Impulse des Herzens gezielt beeinflusst.

Die Herzspezialisten aus dem Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen konnten in ihrer Studie nun nachweisen, dass die untersuchten Patienten beim Einsatz eines solchen Herzkatheters ein geringeres Sterblichkeitsrisiko haben. Auch eine längere Überlebenszeit bis zur Implantation eines künstlichen Herzunterstützungssystems oder eines Spender-Herzens konnte damit erzielt werden.

Der Stellenwert dieses Eingriffs wurde erstmals wissenschaftlich untersucht. 194 Patienten nahmen dazu an der Studie in Bad Oeynhausen teil.

Internationale Aufmerksamkeit

Das Herz- und Diabeteszentrum freut sich auch über die Veröffentlichung der Studienergebnisse in dem renommierten "New England Journal of Medicine". Das motiviert die Herzspezialisten, weitere Studien anzuschließen. " Insbesondere interessiert uns, welche individuellen Erkrankungsformen den größten Benefit von einem solchen Eingriff haben ", betont Klinikdirektor Prof. Dr. Philipp Sommer.