Studie: Lehrer-Not an Berufsschulen im Westen

OWL profitiert von Quereinsteigern

An den 57 Berufskollegs in Ostwestfalen-Lippe gibt es der Bezirksregierung Detmold zufolge keinen Lehrermangel. Das liegt auch an vielen Quereinsteigern, die in der Region in Berufskollegs arbeiten. In diesem Sommer waren es knapp 40.

Von 140 freien Stellen sind bis August 100 besetzt worden. Bis zum Ende des Jahres sollen noch mehr Lehrkräfte dazu kommen.

Stand: 29.10.2018, 12:58