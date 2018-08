Studie: Gute Kita-Betreuung hängt vom Wohnort ab

Aus dem am Dienstag (28.08.2018) veröffentlichten "Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme" der Bertelsmann Stiftung geht hervor, dass sich die Qualität der Kindergärten in Deutschland in den vergangenen Jahren verbessert hat.

Bessere Bedingungen im Westen als im Osten

Die Bertelsmann Stiftung führt den Ländermonitor regelmäßig durch. Nach der neuesten Untersuchung musste 2012 eine Fachkraft demnach fast zehn Kinder betreuen, 2017 waren es statistisch gesehen nur noch etwa neun Kinder.

Wie gut ein Kind in der Kita betreut wird, hängt jedoch weiterhin stark vom Wohnort der Familie ab. Im Westen muss eine Fachkraft zum Beispiel weniger Kinder betreuen als im Osten. Experten der Bertelsmann Stiftung empfehlen, dass eine Erzieherin maximal 7,5 Kinder betreuen sollte.

Starke Unterschiede in NRW

In NRW herrscht nach Bayern und Rheinland-Pfalz der größte Unterschied zwischen den Wohnorten. So musste im Jahr 2017 in Solingen eine Krippenfachkraft zwei Kinder mehr betreuen als beispielsweise in Herne.

Im Kindergartenbereich liegen die Unterschiede im bundesweiten Mittelfeld. In Herne betreut eine Erzieherin 7,8 Kinder, das entspricht in etwa der Empfehlung der Stiftung. In Duisburg hingegen sieht die Situation schlechter aus: Dort betreut eine Fachkraft 10,2 Kinder. Damit besteht laut Bertelsmann Stiftung im Kitabereich Ausbaubedarf.

Einheitliche Standards und mehr Geld

Die Bertelsmann Stiftung fordert einheitliche Standards für ganz Deutschland. Zudem brauche es mehr Geld vom Bund, um für einheitliche Qualität und damit mehr Chancengleichheit zu sorgen. "Wenn wir wollen, dass alle Kinder gute Kita erleben, brauchen wir sechs Milliarden Euro im System. So lange die nicht da sind, werden wir keine vergleichbaren Bildungschancen für jedes Kind haben, sondern es wird davon abhängig sein, wo der Wohnort gerade ist“ , so Anette Stein.

Bertelsmann Stiftung gegen generelle Beitragsfreiheit

Eine generelle Beitragsfreiheit für Kitas lehnen die Experten der Bertelsmann Stiftung ab. Nach ihrer Ansicht leide darunter die Qualität der Kitas, da ohne Beiträge der Eltern noch mehr Geld fehle. Arme Familien sollten aber von den Kita-Gebühren befreit werden.