Bertelsmann-Studie: 23.000 Musiklehrer fehlen in Grundschulen

Es gibt zu wenig Musiklehrer: 23.000 fehlen an Deutschlands Grundschulen, sagt eine Studie, die die Gütersloher Bertelsmann-Stiftung am Mittwoch (11.03.2020) veröffentlicht hat.

Die Lehrpläne der Bundesländer unterscheiden sich zum Teil erheblich: manche halten drei wöchentliche Musikstunden in der gesamten Grundschulzeit für ausreichend, manche acht. Das größte Problem aber: nur etwa 40 Prozent des Musikunterrichts wird von ausgebildeten Musiklehrern gegeben - Tendenz sinkend.

Schulen müssen improvisieren

Viele Schulen müssen improvisieren und schicken Kollegen in den Unterricht, die singen oder Gitarre spielen können. So auch an der Grundschule Brockhagen in Steinhagen. " Aber die grundlegenden Kenntnisse, die man auch für den Musikunterricht braucht, Harmonielehre, Gehörbildung, Musiktheorie, Musikgeschichte, das sind Elemente, die auch wichtig sind ," sagt Schulleiterin Susanne Kordes.

Die Bertelsmann-Stiftung fordert in ihrer Studie, dass an den Universitäten mehr Musiklehrer ausgebildet und die Lehrpläne für Grundschulen geändert werden. Ein Umdenken sei dringend nötig, so die Studie: Musik könne gerade Kindern sozial schwacher Familien helfen, sich als Persönlichkeit zu entwickeln.