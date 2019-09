Die Qualität der Betreuung in deutschen Kitas ist je nach Region immer noch sehr unterschiedlich. Das kritisiert die Gütersloher Bertelsmann-Stiftung in ihrem am Donnerstag (26.09.2019) vorgestellten Ländermonitor zu frühkindlichen Bildungssystemen.

Nicht immer Qualitätssteigerung durch mehr Personal

Für die Studie wurden aktuelle Daten der statistischen Bundes- und Landesämter herangezogen. Demnach haben die Kindertagesstätten in den vergangenen 10 Jahren zwar bundesweit 54 Prozent mehr Mitarbeiter eingestellt, trotzdem wurde die Situation in einigen Bundesländern und Regionen nicht besser.

Mehr Betreuer in Leverkusen und Köln als in Duisburg oder Olpe

Die Arbeitsbelastung für das Kita-Personal sei weiterhin sehr hoch, sagen die Experten der Gütersloher Bertelsmann-Stiftung. So müsste eine Fachkraft in einem Kindergarten in Duisburg oder Olpe rein rechnerisch zwei Kinder mehr betreuen als in Leverkusen oder Köln. Aktuell sei in NRW bei den Unterdreijährigen eine Fachkraft für 3,7 Kinder zuständig. Das habe sich in den vergangenen Jahren kaum geändert, so die Stiftung.

15.000 zusätzliche Fachkräfte in NRW nötig

Bei dem Betreuungsschlüssel für die älteren Kita-Kinder sehen die Bildungsexperten dagegen eine positive Entwicklung. Hier würde eine Fachkraft durchschnittlich 8,7 Kinder betreuen.

Um aber insgesamt für die U3 - KInder und alle älteren Kita-Kinder eine optimale Förderung zu erreichen, braucht es nach der Rechnung der Gütersloher Bertelsmann-Stiftung allein in NRW mehr als 15.000 zusätzliche Fachkräfte. Bundesweit rechnet die Stiftung mit einem Bedarf von 100.000 zusätzlichen Stellen. Das wären Mehrkosten von 5 Milliarden Euro.