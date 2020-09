Gütersloh: Bertelsmann baut Stellen am Hauptsitz ab

Bis Mitte kommenden Jahres sollen rund 100 der 700 Stellen wegfallen und die Zentrale in Gütersloh und deren internationalen Geschäftsstellen umstrukturiert werden. Der Vorstand greife damit "Möglichkeiten moderner Arbeitsabläufe auf, die sich schon in den vergangenen Monaten bewährt haben" , heißt es in einer firmeninternen Mitteilung.

Ziel: 35 Millionen Euro einsparen

Damit gemeint sind Homeoffice, Videokonferenzen und digitale Kommunikation. Ziel sei es jetzt, so der Bertelsmann-Vorstand, noch kostengünstiger und effizienter als bisher zu arbeiten.



Insgesamt sollen die jährlichen Kosten am Hauptsitz in Gütersloh um 35 Millionen Euro sinken. Von den Einschnitten sei auch die Führungsebene nicht ausgenommen, hieß es.

Folge der Coronakrise

Ein Grund für die Maßnahmen ist nach Angaben des Konzerns die Corona-Krise. Sie macht dem Medienkonzern Bertelsmann zu schaffen, weil etwa wichtige Werbeeinnahmen wegbrachen.



Im ersten Halbjahr 2020 gingen die Bertelsmann-Umsätze um knapp neun Prozent auf 7,8 Milliarden Euro zurück. Einen Großteil der Verluste habe das Unternehmen durch Sparmaßnahmen auffangen können, heißt es in der Mitteilung.