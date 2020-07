Studie aus Gütersloh: Corona-Krise beschleunigt den digitalen Wandel

Die Corona-Pandemie wird digitale Veränderungen in Unternehmen beschleunigen und das Homeoffice etablieren: Das ist das Ergebnis einer neuen Studie der Bertelsmann Stiftung, die am Montag (27.07.2020) erscheint. Die Gütersloher Forscher hatten dazu mehr als 200 Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik befragt.

Mobiles Arbeiten und digitale Konferenzen etablieren sich

Nicht mehr ins Büro gehen, stattdessen von Zuhause am Computer arbeiten – so sieht seit März der Alltag von Millionen Arbeitnehmern in Deutschland aus.



Ein Großteil der für die Studie befragten Fachleute rechnet damit, dass mobiles Arbeiten und digitale Konferenzen auch in Zukunft bleiben werden, erklärt Anke Hoffmann von der Bertelsmann Stiftung: „ Wir gehen weg von der physischen Präsenzkultur in Unternehmen. Beschäftigung wird zukünftig so aussehen, dass Arbeitnehmer selbst werden entscheiden können, wo und wie sie arbeiten. Und um diese neue Arbeit umzusetzen, greifen sie einfach auf digitale Tools zurück, die sie in die Lage versetzen, von jedem Ort der Welt zu jedem Zeitpunkt mit ihrem Team zu kommunizieren .“



Mitarbeiter würden im Homeoffice - so die Mehrzahl der Experten - gleich viel oder sogar mehr arbeiten als im Büro.

Telekommunikations- und IT -Branche klare Gewinner der Krise