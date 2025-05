Freitagnachmittag auf der A2 in Richtung Berlin. Ein langer Strom aus PKW’s und Bussen drängt sich von Ostwestfalen Richtung Osten. Viele davon geschmückt in schwarz-weiß-blauen Farben. Es wehen Schals und Fahnen aus den Fenstern, sobald ein Fan-Auto ein anderes passiert wird gehupt und gegrölt.

Die Fangruppe "Holschken Stromberg" vor dem geschmückten Arminia-Bulli bei ihrer Ankunft in Berlin

Auch im Bulli vom Fanclub „Holschen-Stromberg“ ist die Stimmung ausgelassen. „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!“ wird immer wieder über die Autobahn geschrien. Man kann es eben nicht oft genug wiederholen: Arminia Bielefeld steht im Finale von Berlin - einfach unglaublich.

Plakate sorgen für ostwestfälische Wohlfühlatmosphäre

In Berlin fallen einem zuerst die vielen Arminia-Plakate ins Auge. Verein, Stadt und auch viele ostwestfälische Unternehmen haben sich einen nicht unerheblichen Teil der Werbeflächen in der Hauptstadt gesichert. „Unterschätzt uns ruhig - haben die Römer auch gemacht“ oder auch „Stuttgart gibt’s gar nicht“ ist zu lesen - eine Anspielung auf die uralte „Bielefeld Verschwörung“.

Stadt Berlin wirkt unvorbereitet

Die Stadt selbst wirkt mit den vielen Fans überfordert. Klar, Pokalfinale kennen sie hier. Aber in diesem Jahr war die Nachfrage nach Tickets so hoch, wie noch nie: Über 1,6 Millionen Fußballverrückte aus beiden Anlagern wollen unbedingt dabei sein, wenn ihr Club im Olympiastadion die ganz große Bühne geboten bekommt.

Doch pro Verein gibt es lediglich 25.000 Karten. Von den 100.000 Bielefeld-Fans in der Stadt ist also der Großteil einfach so in der Stadt. Und darauf hatte sich Berlin offenbar nicht wirklich eingestellt. So gibt es beispielsweise kein offizielles Public-Viewing.

Wo sollen die Fans also dann das Spiel gucken? Zwei Orte hört man in Fankreisen immer wieder: Die Berliner Arminia-Kult-Kneipe „Tante Käthe“ und die „Ständige Vertretung“, in die der „Heimat und Hafen“ (Kult-Kneipe in Bielefelder) eingeladen hat.

Tausende Fans feiern Arminia an der Spree

Tausende Fans vor der Berliner Fußball-Bar 'Ständige Vertretung' an der Spree. Die Bielefelder Kult-Kneipe 'Heimat und Hafen' hatte hier "geankert

Schon am Freitagabend ist vor der „Ständigen Vertretung“ gut zu sehen, was der Andrang der Fans bedeutet. Die Straßen rund um die Kneipe sind geflutet von schwarz-weiß-blauen Trikots, Autos kommen nicht durch. Und wenn doch, dann kleben Arminia-Fans ihnen Arminia-Sticker auf den Lack. Die Polizei hat sichtbar Mühe, das alles in den Griff zu bekommen.

Der Fan-Hotspot liegt zudem direkt an der Spree. Und sobald dort ein Schiffchen vorbeifährt, schallt es „Arminia! Arminia!“ über den Fluss. Damit wirklich jeder weiß: "Bielefeld is in Town". Das lässt sich auch der ehemalige SPD-Generalsekretät und bekennende Arminia-Fan Kevin Kühnert nicht nehmen. Als er auf einem Boot vorbeifährt stimmen Wechselgesänge an: „Aaaaaaarminiaaaa“ schreien die einen. „Biiiiieeelefeeeeld!“ entgegnen die anderen.