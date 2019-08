" Der richtige Weg "

" Wir freuen uns riesig ", so Bürgermeister Bernd Fuhrmann. " Das ist für uns eine Bestätigung, dass der Weg, den wir in den vergangenen Jahren eingeschlagen haben, der richtige ist ." In der Begründung der Jury wurde insbesondere die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Bad Berleburg erwähnt.

Kinder und Jugendliche engagieren sich

Seit einigen Jahren leben Wisente in Wittgenstein

In konkreten Maßnahmen setze sich Bad Berleburg für den Klima- und Artenschutz ein, beispielhaft hierfür stehe die Auswilderung der Wisente als in Westeuropa einzigartiges Projekt, heißt es. In vielen Kindertagesstätten, Grundschulen und weiterführenden Schulen würde die Stadt Wert auf nachhaltige Bildung legen. So ist die Ludwig-zu-Sayn-Wittgenstein-Schule als Naturpark-Schule ausgezeichnet worden.

"Deutschlands nachhaltigste Kleinstadt 2020" geht einher mit einem Preisgeld von 30.000 Euro und einer Preisverleihung in Bad Berleburg. Der Termin steht noch aus.

