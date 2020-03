Mit Hilfe der neuen Beratungsstelle sollen sich die Menschen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten gegen zum Beispiel Ausbeutung und Arbeitszeitüberschreitungen wehren können. Die Beratungen sind kostenlos und in der Muttersprache der Betroffenen, denn die kämen oft aus Osteuropa, teils auch aus Asien, Afrika und Lateinamerika.

Ärmliche Wohnverhältnisse zu Wucherpreisen

In diesen Wohnblocks werden die Arbeiter und ihre Familien untergebracht

Allein in Lengerich leben derzeit rund 1100 Menschen aus Bulgarien und Rumänien mit ihren Familien in Wohnblocks. Unter ihnen auch viele Kinder, die zum Teil in sehr beengten Verhältnissen leben müssen.

Nach Auskunft von Arbeitern, die anoym mit dem WDR gesprochen haben, zahlen sie für einen Schlafplatz in einem Mehrbettzimmer 250 Euro im Monat. Rund 10 Menschen wohnen zusammengepfercht in den Wohnungen. Die Arbeitskräfte aus Osteuropa werden oft über eine Kette von Subunternehmern in die jeweiligen Firmen vermittelt und arbeiten fast ausschließlich im Niedriglohn-Sektor.

