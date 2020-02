Video starten, abbrechen mit Escape Lienen: Belohnung ausgesetzt nach Explosion . 01:34 Min. . Verfügbar bis 26.02.2020.

DNA-Spuren nach tödlicher Explosion in Lienen

Nach der tödlichen Gas-Explosion in einem Wohnhaus in Lienen haben die Ermittler möglicherweise eine wichtige Spur. Wie die Staatsanwaltschaft Münster am Mittwoch (19.02.2020) mitteilte, stellten sie an einer Gasflasche DNA-Abdrücke sicher.