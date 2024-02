Zwei Windräder reichen: Beelen ist klimaneutral

Sie sind nagelneu, die beiden Windräder mitten auf dem Acker im Nordwesten von Beelen. Die Nabenhöhen liegen bei 130 und 160 Metern, an der Rotorspitze sogar bei 230 Metern. Leistung: 4,2 Megawatt pro Windrad.

Theoretisch können die beiden Windräder fast allein den Strom produzieren, den ganz Beelen im Jahr verbraucht, ganz ohne CO2-Belastung. Zusammen mit den bereits vorhandenen Biogas- und Solaranlagen wird die Gemeinde jetzt sogar zum Exporteur von sauberem Ökostrom.

Mehr Ökostrom, als gebraucht wird

Beelens Bürgermeister Rolf Mestekemper

Bürgermeister Rolf Mestekemper freut sich deshalb auch besonders, als sich die Rotoren zum ersten Mal im ruppigen Wind drehen. Für den Bau musste der Gemeinderat der Änderung des Flächennutzungsplanes zustimmen. Jetzt profitiert der Rat davon.

"Wir haben vor nicht allzu langer Zeit ein Klimaschutzkonzept aufgestellt. Das ermittelt den Strombedarf, den wir hier im Ort für unsere Menschen haben. Und mit Inbetriebnahme der beiden Räder produzieren wir 20 Prozent mehr Strom in unserem Ort, als wir nachher tatsächlich auch brauchen. Das kann nicht jede Kommune von sich behaupten!" Rolf Mestekemper, Bürgermeister Beelen

Bürgerwind-Gesellschaft mit 18 Teilhabern

Landwirt Stefan Tiggemann

Die Windräder gehören nicht einem großen Stromkonzern, sondern der „Beelen-Woeste-Bürgerwind Gesellschaft“ mit 18 Teilhabern. Meist Bauern, denen auch die Grundstücke gehören. Um die Akzeptanz im Dorf zu erhöhen, konnten sich die Anwohner mit einem Bürgersparbrief an der Finanzierung des 5-Mio.-Euro-Projektes beteiligen. Das Interesse war riesig, so Stefan Tiggemann von der Bürgerwind-Gesellschaft:

"Wir hatten über 100 Bewerber für das Bürgersparen, das war innerhalb von zwei Tagen völlig überzeichnet. Wir möchten, dass auch die Bürger vor Ort teilhaben können." Stefan Tiggemann, Bürgerwind-Gesellschaft

Anwohner verdienen mit

Das Interesse an der Windkraft wächst offensichtlich stark, wenn die Windräder in Sichtweite entstehen und fast das ganze Dorf mit Strom versorgen können. In Beelen konnten 60 Bürger mitmachen. Anwohner im 1500 m-Radius wurden bevorzugt.

Seit dem 15. Dezember 2023 ist eine Bürgerbeteiligung beim Bau von Windparks in NRW sogar Pflicht. Viele Anwohner sollen nicht nur Belastungen wie Schattenwurf oder Rotorgeräusche leichter akzeptieren können, wenn sie auch an der Wertschöpfung der Windparks beteiligt werden. Dass das funktioniert, zeigt das Projekt in Beelen.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 05.02.2024 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit Münsterland.