Großeinsatz in Bielefelder Innenstadt: Mann will Gasflasche entzünden

Die Gefahrenlage ist mittlerweile vorüber. Spezialeinsatzkräfte konnten einen 63-Jährigen überwältigen, als er im Gebäude einer Krankenkasse ausströmendes Gas aus einer Gasflasche entzünden wollte. Dabei erlitt er leichte Verbrennungen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Bei dem Brand entstanden leichte Schäden, andere Menschen wurden nicht verletzt.

SEK und Feuerwehrleute stehen in der Nikolaus-Dürkopp-Straße

Gegen 16 Uhr waren starke Kräfte von Polizei und Feuerwehr vor Ort eingetroffen. SEK-Beamte gingen in der Nähe des Bürogebäudes in Stellung. Die Straßen in der Umgebung wurden weiträumig gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr an der Stelle wurde eingestellt. Zu den Hintergründen der Tat ließ die Behörde verlauten, der Mann habe offenbar "aus persönlichen Motiven" gehandelt.