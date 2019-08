Das kleinste Beatlesmuseum der Welt feiert am Freitag (09.08.2019) seinen 20. Geburtstag. Es ist in Siegen, sein "Direktor" ist Harold Krämer. Er gründete es 1999 in der eigenen Wohnung. Und seit 2000 steht er damit im Guinessbuch der Rekorde.

Esszimmer weicht den Beatles

Im Museum wimmelt es von den Beatles

Angefangen hat alles mit Schallplatten sammeln. Davon hatte er viele, etwa 19.000! Seine Frau Ilona war es leid, dass sie überall in der Wohnung herumstanden. Die Lösung sah dann so aus, dass Harold Krämers Frau das Esszimmer für die Erinnerungsstücke an die Vier aus Liverpool hergeben musste.

Paul McCartneys Gekritzel – ein Unikat

Eine Kritzelei von Sir Paul McCartney

Das absolute Highlight im heutigen Museum: zwei Kugelschreiberzeichnungen von Paul McCartney. Die kritzelte er im Zug auf eine Speisekarte. Wahrscheinlich habe er versucht sein Gegenüber, Ringo Starr zu zeichnen, vermutet Krämer. Der damalige Lokführer hatte sie im Zug gefunden und nicht weggeworfen. " Gott sei Dank ", lacht Harold Krämer. Jahre später hat er sie der Enkelin des Lokführers abgekauft. Für wie viel, das bleibt sein Geheimnis.

Mehr als 350.000 Kilometer für Beatles-Andenken gefahren

Harold Krämer und das kleinste Beatlesmuseum

Jahrelang waren Flohmärkte fast das Zuhause von Harold und Ilona Krämer. Immer wieder gab es neue Teile, die im Museum Platz finden sollten. Sogar Arbeitskollegen oder wildfremde Menschen boten etwas an. Ein Ende hat das Sammeln bis heute nicht. In dem ehemaligen Esszimmer ist kaum noch Platz zum Stehen. Mehr als 1800 Tonträger der Beatles, über 2000 Souvenirs: " Eine Menge durchgeknallter Raritäten ", bemerkte mal eine Besucherin.

Liverpools Bürgermeister gratulierte