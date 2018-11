Im Grunde fängt die Ausstellung "Bauhaus in Amerika" da an, wo das Bauhaus offiziell aufhörte: 1933 nämlich, als die Nationalsozialisten die 1919 von Walter Gropius in Weimar gegründete und inzwischen in Berlin ansässige Kunstschule zur Selbstauflösung zwangen. Viele Lehrer flohen in die USA, so auch László Moholy-Nagy, der die Abstraktion der Moderne vorangetrieben hatte ("Komposition A XI", 1923).