Protest mit Gummistiefeln

Einer der protestierenden Landwirte ist Frank Kisfeld aus Vreden im Kreis Borken. Er will mit den Gummistiefeln vor seiner Hofeinfahrt auf Widersprüche in der Gesellschaft hinweisen. „Die Leute wollen ein Maximum an Tierwohl, aber für ein Minimum von Geld.“ Das sei aber in der Praxis nicht machbar, berichtet der Schweinemäster.

Kaum einer wollte für mehr Tierwohl mehr zahlen

Er selbst habe seinen Offenstall nach 13 Jahren wieder in einen herkömmlichen, geschlossenen verwandelt. Zum einen, weil die Kunden die Mehrarbeit in dem Strohstall nicht zu bezahlen bereit waren. Zum anderen, da durch ein neues Wohngebiet in der Nähe die Geruchsemissionen auf einmal zu hoch waren. Auch Obstbauer Andreas Rahmann aus Coesfeld macht mit bei dem stillen Protest per umgedrehtem Gummistiefel.

Den Familienvater wurmt der Mindestlohn, den er seinen rumänischen Erdbeerpflückern zahlen muss. „Jetzt 12 Euro und bald womöglich 14 Euro!“ Das Problem: In Portugal würden Erdbeeren zu einem Bruchteil davon gepflückt – und liegen am Ende zu einem viel niedrigeren Preis neben seinen im Supermarkt.

Kunden solidarisieren sich

Immerhin, im Hofladen wird Rahmann regelmäßig von Kunden auf die Gummistiefel rund um den Hof angesprochen. Gegen den Mindestlohn sind dabei zwar die wenigsten, aber vehement dafür regional einzukaufen – auch wenn diese Ware deutlich teurer als die ausländische im Supermarkt sei. Andreas Rahmann findet es gut, über die Protestaktion mit Verbrauchern ins Gespräch zu kommen. Und besonders freut es ihn, dass einige Kunden nun ihrerseits Gummistiefel in den Vorgarten gehängt haben – „aus Solidarität mit uns Landwirten“.

Darüber berichten wir auch in der WDR Lokalzeit Münsterland am 28.04.2023 um 19:30.