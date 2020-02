Bauern aus allen Teilen des Münsterlandes haben am Dienstag (18.02.2020) an einer Fahrrad-Demo teilgenommen. Mit ihrem klimafreundlichen Protest per Rad statt Traktor wollten sie erneut auf die bevorstehenden Einschnitte in der Landwirtschaft aufmerksam machen. Ihr Ziel war die Halle Münsterland. Dort war am Nachmittag Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner zu Gast bei einer Fachtagung.

Angst vor Wettbewerbsnachteilen

Den Demo-Organisatoren brannte vor allem eines auf den Nägeln: Nahrungsmittel-Importe. Künftig sollen Lebensmittel aus nicht EU -Ländern nach Deutschland importiert werden dürfen, die mit Pestiziden behandelt wurden, die in der EU schon gar nicht mehr zugelassen sind. Dadurch befürchten die Bauern einen Wettbewerbsnachteil. Ministerin Julia Klöckner hielt dagegen, es gäbe Produktstandards in Deutschland und eingeführte Lebensmittel würden auf Belastungen getestet.

Nutztierstrategie in der Kritik

Der Protest der Bauern richtete sich aber auch erneut gegen verschärfte Düngeregeln und sie kritisierten die neue Nutztierstrategie. Danach sollen Sauen in der Schweinehaltung künftig mehr Platz im Stall bekommen.

Stand: 18.02.2020, 19:39