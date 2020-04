Corona: Milch- und Rindfleischumsätze brechen ein

Die Coronakrise wirkt sich in Ostwestfalen-Lippe negativ auf den Absatz von Lebensmitteln heimischer Bauern aus. Vor allem die Milch- und Rindfleischproduzenten sind betroffen - so die Einschätzung des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes WLV am Dienstag (28.04.2020) in Warburg, Kreis Höxter.

Rindfleisch-Nachfrage gesunken

Hauptursache für die gesunkene Nachfrage bei Rindfleisch sei die Schließung der gastronomischen Betriebe. Es fehlten Ostergeschäft, Pfingst- und Spargelsaison, sagt Hubertus Beringmeier, Präsident des WLV : " Bereits spürbare Auswirkungen für unsere rund 1. 500 Rinderhalter in OWL hat der Corona-bedingte Wegfall des Außer-Haus-Verzehrs ."

Absatzeinbußen auch bei Rinderfellen

Zusätzlich senke die Coronakrise Absatzmöglichkeiten zum Beispiel für Rinderfelle. Auch dort seien Erlöse weggebrochen, so Beringmeier: "Zum Beispiel für Felle, die zur Lederproduktion genommen werden, weil die Autoindustrie nicht arbeitet. Die Gerbereien in Italien sind überwiegend geschlossen." Für die Landwirte wirke sich der Preis teilweise existenzbedrohend aus. " Wir legen bei jedem Bullen Geld dazu ", ergänzt ein Bullenmäster aus Delbrück im Kreis Paderborn.

Sorge um Heu- und Getreide-Ernte

Auch das trockene Wetter der vergangenen Wochen macht den Milch- und Rindfleischbauern zu schaffen. Wegen der Trockenheit fürchten die rund 2.700 Rindviehhalter um die Heu- und Getreideernte.

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe hat in Ostwestfalen-Lippe zwischen 2016 und 2010 um sieben Prozent auf 546 abgenommen. Die Zahl der Rindviehalter ist um 20 Prozent gesunken.Auch die Anzahl der Rinder verringerte sich auf etwa 5.000.