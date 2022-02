Krankenpflegerin untersucht Bauchlagerung bei beatmeten Patienten

Vier Pflegekräfte stehen an den Seiten des Patienten, am Kopf ein Arzt. Alle sind konzentriert, sie wollen den beatmeten Patienten auf den Bauch drehen. So kommt mehr Sauerstoff in die Lunge.

Aber der Eingriff ist nicht ungefährlich: "Es ist immer ein bisschen aufregend, das ist immer eine kleine Stress-Situation" , sagt die Gesundheits- und Krankenpflegerin Jenny Tropmann, "wie alles auf Intensiv, was man schnell macht. " Die Schwierigkeit sei das komplette Umdrehen des Patienten, der an mehrere Maschinen angeschlossen ist und beatmet wird.

Frühzeitige Bauchlagerung kann helfen

Jenny Tropmann

Die 25-Jährige arbeitet am Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen auf der Intensivstation E0.1. Parallel zum Klinikalltag hat sie studiert und sich wissenschaftlich mit ihrer Arbeit beschäftigt. Dabei hat sie vor allem interessiert, worauf es bei der Bauchlagerung ankommt: " Das ist ein intensivpflegerisch-relevantes Thema wegen der hohen Mortalitätsrate ", sagt Tropmann.

In ihrer Bachelor-Arbeit wollte sie dem Verfahren auf den Grund gehen und es "für den Patienten eventuell so sicher und so wirksam wie möglich gestalten. " Ihre Erkenntnis: Bei Patienten mit akutem Lungenversagen kann die Bauchlagerung das Sterblichkeitsrisiko senken, vor allem wenn die Methode früh angewendet wird.

Therapie wurde durch Pandemie bekannt

Einer breiten Öffentlichkeit wurde die medizinische Therapie erst die Covid-19-Pandemie bekannt: Patienten mit schwerem Verlauf wurden auf den Bauch gedreht. Doch auch anderen Patienten an Beatmungsmaschinen kann die Bauchlagerung helfen.