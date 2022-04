Baubeginn für Batterieforschung in Münster

Die ehemalige Bundesforschungsministerin Anja Karliczek ( CDU ) hat das Projekt mit 680 Millionen Euro bewilligt.

Was in Münster-Amelsbüren passieren soll, ist Forschung der Superlative, sagt Joachim Neuser vom Wirtschaftsministerium NRW . Ein Riesenlabor mit vier Produktionsstraßen, in dem 200 Wissenschaftler und Techniker arbeiten - im 24-Stunden-Schichtbetrieb.

Neue Verfahren testen

In der Anlage sollen neue Batterieformate für die Industrie entwickelt und im Fabrikmaßstab hergestellt werden. Es geht um leistungsfähige Batterien für die Robotik, für die Autoindustrie und vieles mehr.

Außerdem will man in der "Forschungsfertigung Batteriezelle" ( FFB ) bessere Speicherkapazitäten für Strom entwickeln - seit Jahren ein Problem, das gelöst werden muss. Batteriezellenforschung gilt als Schlüsseltechnologie für die Zukunft.

Unabhängigkeit von Asien

Natürlich gehe es auch darum, sich unabhängiger von Asien zu machen. China sowie Korea gelten als Vorreiter bei der Akku-Herstellung. Mit dem Forschungszentrum in Münster will man zum Zentrum der Batteriezellproduktion in Deutschland und Europa werden. In Zeiten der Renationalisierung ein wichtiger Schritt, so Neuser.

Batterien nachhaltiger produzieren

Ein weiteres Ziel sei, ökologisch vertretbare und ökologisch verwertbare Batteriezellen herzustellen. In Ibbenbüren wird deshalb ein Recyclingzentrum geplant. Dort sollen Rohstoffe wie seltene Erden und Kobalt zurückgewonnen werden.

Es ist ein Leuchtturmprojekt von Bund und Land, das auf der grünen Wiese am Rande von Münster entsteht. Deshalb sind viele Einrichtungen beteiligt - wie das Fraunhofer-Institut, die RWTH Aachen und die TU Braunschweig.

