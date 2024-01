Bahnstreik im Münsterland: Elterntaxis organisieren sich

Am Hauptbahnhof Münster bleibt es ruhig

Am Hauptbahnhof in Münster waren am Mittwoch nur wenige Pendler unterwegs. Vereinzelt sind Züge der Deutschen Bahn unterwegs. Sicher war das aber nicht – viele Bahnfahrende wichen deshalb auf andere Verkehrsmittel aus.

Für die Situation durch den Streik zeigten einige Bahnfahrer Verständnis: " Die Lokführer haben ein schweres Los gezogen ", meinte zum Beispiel Viktoria Paulsen, die trotz Streik erfolgreich von Warendorf nach Münster pendeln konnte, " die müssen ja auch für ihre Interessen eintreten ." Hanno Siepmann, der für eine Fahrt von Berlin nach Münster auf den Fernbus auswich, stimmte ihr grundlegend zu, fand aber: " Wenn ein Angebot vorliegt, muss verhandelt werden. Deshalb finde ich den Streik so komplett überzogen."

Bis Montag soll gestreikt werden