Bahn: Ab März Einschränkungen in OWL

Bauarbeiten der Bahn an drei Brücken in Bielefeld werden ab März 2019 größere Probleme für Bahnkunden bringen. Damit Fernzüge Zeit einholen können, die sie an der Baustelle verlieren, halten kaum noch Fernzüge in Gütersloh und Herford.

Mehr Zeitaufwand für Bahnkunden

In Gütersloh hält zwischen März und Oktober täglich nur der ICE 102 von Basel nach Hannover, abends nach 23 Uhr. Es ist der einzige von täglich 20 Fernzügen, die bisher in Gütersloh halten. Ähnlich geschrumpft ist das Angebot in Herford. Dort bleiben nur noch drei von täglich 20 Fernzügen im Fahrplan.